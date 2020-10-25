議員劉安祺提案修正「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」獲跨黨派支持，創全台之先要求砂石車裝GPS的議員舒翠玲持反對意見，直言修法大開方便之門，未來噪音、髒亂就在身邊，將待周二工務小組審查時表達反對立場，形成國民黨茶壺內風暴。

舒翠玲指出，修正案放寬土資場諸多限制，像是過去限制平地不得小於1公頃、山坡地不得小於3公頃，且住宅區、醫院、學校、古蹟等地150公尺內不得設置，但修正案增加但書，只要是既設合法工廠或領有合法工廠登記證者不再此限，另外增加「回收再利用處理場」也能處理營建剩餘土石方。

「太離譜！」舒翠玲直言，只要30坪大小就能領有合法工廠登記證，過去要3000多坪才能設場，修正案一過，等同沒有面積限制，甚至讓一般資收者也能收受土石方，以現有資收場多緊鄰住宅且髒亂備受爭議，此例一開不但噪音擾鄰，環境清潔也受衝擊，砂石車進出住宅區更增添危險性，強調修正案等於棄守任何防線、大開方便之門，「國民黨不可以成為破壞環境的幫凶！」將於分組審查時表達反對意見。

議員劉安祺則表示，修法是配合中央提倡綠能政策，將房子拆掉後的水泥磚塊「給配」可以回收再利用，獲跨黨派13位議員連署支持，強調目前桃園僅有2業者可以處理，以桃園建設黃金期根本不夠因應，可能在文字上造成誤會，會在小組審查時更清楚向大家釋疑。

(中時 )