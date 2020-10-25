首度舉辦的2020台中女力女麗Women’s Day活動，今天在台中市政府前廣場進行第2天活動，新興運動青年奧運項目「五人制棒球」不同以往傳統棒球，街頭風快節奏簡單易懂，讓女性朋友能輕鬆跟上、享受運動流汗的快感。
近年國內女性運動風氣盛，許多以女性為主題的運動活動越來越多，2020台中女力女麗Women’s Day特地設立女性運動專區，將三對三籃球場與五人制棒球場地設置於台中市府前廣場，另外還有跑壘與強打王等大型充氣遊戲座，以及年輕人喜愛三分球投籃大賽、迷你網球等多項運動體驗。
五人制棒球不同以往傳統棒球，街頭風快節奏簡單易懂，深獲女性朋友喜愛，前來體驗的東山高中女壘隊員表示：「五人制棒球與棒球相較柔性許多，非常適合女性參與。」現場吸引不少民眾下場體驗，台中市市長盧秀燕力推各項運動發展，要讓市民養成規律運動的習慣，促進女性參與運動更是施政重點之一。
此外，現場還有台中盃街舞大賽街舞快閃活動，也要請現場朋友即興表演，並加入舞蹈教室,也為活動帶來最高潮，HIGH翻府前廣場，讓女性朋友可以與全家人，一起度過一個健康又樂活的周末。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。