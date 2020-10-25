狼人殺偶像陳零九今（25日）早和「四堅情」合體參加路跑活動，休息兩小時後，又化身美髮大使，擔任髮品活動一日店長。他現場示範按摩頭皮的技巧，被問到私下會不會幫女友呼呼按摩或洗頭，他坦言，女友疲累時會幫她抹乳液、按摩，他不喜歡幫女友吹頭髮，覺得吹要兼顧造型很麻煩，只有在她非常疲累的時候才會幫她吹。

陳零九與呼呼愛情長跑8年，感情穩定又甜蜜，他分享近況表示，日前阿嬤和媽媽生日，他特別包了紅包送給媽媽跟阿嬤，是否被阿嬤和媽媽催著結婚生子？他則說，自己與女友的工作都非常忙碌，最近相處時間銳減，女友偶爾還會撒嬌抗議說很久沒有出遊，他靠送禮和愛的抱抱安撫女友，他的媽媽很欣賞呼呼，但沒有給他催婚的壓力，結婚生子進度順其自然。

陳零九是新生代歌手中的當紅炸子雞，活動代言不斷，他除了固定禮拜二、三錄影，其他時間都排滿商演和校園活動，自6月疫情解封到現在，已接上百場活動，賺進千萬元，而今年跨年也已經接下北部、中部兩場。而他除了唱歌和主持的演藝工作，一有空就拍影片經營Youtube，近來也投資副業，繼潮牌服飾之外，最近又開了玩具店。

陳零九今化身美髮大使，以行動表達品牌理念與特色。（FARZO花柔自然萃提供）

陳零九今化身美髮大使，與品牌行銷總監合影。（FARZO花柔自然萃提供）

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