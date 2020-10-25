日前一名網友在Dcard上分享一段特殊經驗，該網友半年前與男友分手後，開始用匿名交友軟體上認識男生，恰巧認識一位和自己有相似經歷的男網友，兩人半年來天天聊天、相當投緣，即便不知道對方長相，她仍決定要告白，但等到男方給了line帳號後，她才驚覺對方原來就是半年前分手的前男友。

該網友表示，半年前她與交往3年的男友分手，原因是因為遠距離，她為了排解分手後的寂寞空虛，開始投入交友軟體找網友聊天，意外看到一篇文章寫著「原來三年的感情在遠距離面前還是跟脆迪酥一樣脆弱」，令她覺得心有戚戚焉，於是開始和對方聊天。

該網友說，「不知道是默契太好還是Tone調很合，他聊天總是很能抓住我的口味，一聊就是連續聊了5個月，彼此變成分享每天生活的對象，即使我們自始至終連對方照片都沒看過，但我承認…我最後暈船了。」於是她決定向男網友告白，對方收到告白時也沒有拒絕，認為可以約出來見面，於是給了她line的ID，希望比次能視訊。

結果沒想到該網友輸入ID後才發現，對方原來就是她半年前分手的前男友，這驚人的巧合讓她愣了一個晚上，「我到現在還沒加他LINE也還沒回他，心情好複雜，我到底要不要加？」有許多網友認為這就是緣分，「既然又相逢了，就要好好珍惜對方」、「根本可以直接復合了。」

(中時新聞網)