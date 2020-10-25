北屯機廠。（交通部提供）

模擬演練-行控中心監控功能異常改採手動駕駛。（交通部提供）

交通部今日（25）表示，已完成台中捷運綠線履勘，履勘小組共提出33項須改善事項，其中12項為「營運前須改善事項」，台中市政府在確認完成改善並報交通部核准後，再由中市府決定通車日期。至於11項「一般注意改善事項」請中政府自行辦理改善及追蹤列管，10項「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部表示，履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘模擬演練為行控中心監控系統功能異常，授權所有列車以手動模式執行站間閉塞運轉，之後，文心櫻花站於驗票閘門前非付費區有人縱火，月台上有大量旅客須進行疏散，包含雲梯車救援，同時有行動不便者旅客受傷，相關人員如何應變處置。今日模擬演練順利完成。

履勘範圍是台中捷運烏日文心北屯線北屯總站至高鐵台中站，全線長約16.71公里，共18座車站及1座北屯機廠。台中市政府今年8月7日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於8月24日依據《大眾捷運法》15條規定報請交通部派員履勘。交通部隨即籌組履勘小組，由路政司長陳文瑞擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成，並於9月14日召開第一次前置會議，營運組、機電組及土建組分別於9月19日、9月20日、9月23日至現場勘查6座土地開發車站逃生動線，且經台中市政府提供各車站防災計畫、各車站消防檢查及各車站消防防護計畫等之核可函，10月14日召開第二次履勘前置會議，經履勘委員討論後於10月25日辦理履勘作業。

本計畫完工啟用後，民眾可搭乘捷運至台鐵大慶站、松竹站及高鐵台中站等銜接轉乘，提供高鐵台中站聯外交通及轉乘服務功能，並促進大臺中地區民眾使用高鐵運輸之便利性，帶動臺中都會區產業發展，紓解區域運輸走廊之需求，進而改善現有大眾運輸及道路交通環境。

(中時 )