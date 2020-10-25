台灣民間團體響應香港「12港人關注組」，今天舉行「台灣撐港遊行」，民進黨也發表聲明表示，面對中共與港府不斷傷害香港的自由與人權，我們無法沉默！民進黨會持續結合民間與政府的力量，力挺香港的自由！

台灣撐港遊行隊伍今天從台北捷運忠孝復興站集結出發，沿著忠孝東路轉進松仁路，最後前往香港駐台機構要求中國與香港政府立即釋放12名港人，並呼籲台灣政府建立明確法制保障來台尋求庇護者。

民進黨副祕書長林飛帆也現身遊行現場，並在臉書表示，全世界有將近34個城市，在今天串聯聲援12名嘗試逃往台灣卻被中共於海上攔截逮捕的香港青年。在台北，今天也有超過3000人參加聲援遊行。

他說，這12名香港手足，他們冒險離開家鄉，是為了追求免於恐懼的自由，實現民主和夢想的自由。「我很難想像，他們在中共的黑牢裡會面對什麼樣的處境」。希望大家持續關注他們，不要讓他們陷落在中共無盡的黑牢裡，失去聲音。

林飛帆指出，這幾年，支持香港民主，做港人追求民主的後盾，已經是台灣的主流聲音。而過去這一年，從民間到政府，經過很多人的努力，我們也將這些聲音化作具體行動，包括成立全世界第一個以援助香港為目的的官方辦公室—台灣香港服務交流辦公室。

當然，他說，協助港人的工作涉及到相當多複雜的層面及考量，包括身分親詢、國安審查到後續安置、人道需要等等，這些都不容易。但我們也在眾多的困難之中，由民間跟政府一起合作，慢慢整合出現有的援助香港機制。

林飛帆強調，目前現有機制的不足之處，這些都還需要更多的公、民協力。他感謝過去一直協助政府的民間團體，也更希望大家共同的努力，讓台灣成為香港更好的依靠。

他說，台灣人撐香港，不只是為了支持我們共有的民主想望，也是在中國擴張下保護台灣的實際需要。台灣可以，也應該在印太區域中扮演更堅實的民主防衛和人權倡議的角色，作區域中民主價值的保護傘。「願天佑台灣，天佑香港」。

民進黨也在臉書表示，面對中共與港府不斷傷害香港的自由與人權，我們無法沉默！香港的年輕人，就像其他世界上追求自由與民主的年輕人一樣，想為了他們信仰的價值跟更好的未來挺身，卻要面對這樣無理與殘酷的壓迫，我們不可能視若無睹！

民進黨強調，為了伸張公義，為了我們共同信仰的民主價值，民進黨會持續結合民間與政府的力量，力挺香港的自由！「願天佑台灣，天佑香港」。

(中時 )