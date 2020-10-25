台中市一名15歲許姓少女，21日離家出走，被一名29歲網友南姓男子載走，24日警方終於在台南永康，南姓男子的租屋處找到許姓少女，警方找到少女時，她一絲不掛僅蓋棉被，躺在床上看電視，之後做筆錄時更是累到睡著，讓家人相當不捨，南姓男子則辯稱「因為4天都在玩」。

許姓少女失蹤後，警方調閱少女家附近監視器追查，發現兩人21日曾出現在霧峰區中正路，當天少女並未到校。許姓少女與南男2人到過南投縣，但最後影像在某路段消失，協尋出現斷點，後來以手機的GPS定位追蹤，發現許姓少女最後的位置在台南永康。

根據了解，許姓少女與南姓男子透過網路某練舞遊戲認識，離家3天後，警方在台南找到少女，當警方抵達租屋處，南姓男子站在屋外抽煙，見警方上門先假裝找不到鑰匙，最後不敵警方壓力才開門，警方進屋發現少女赤裸躺床上，蓋棉被看電視。

警方後續製作筆錄時，發現少女吃完晚餐後，感覺非常疲憊想睡覺的樣子，與父母、警方對話也無法集中精神，幾乎累癱，因此請父母先將少女帶回家休息。

對此南姓男子供稱，由於少女父母吵架，所以不想待在家，主動要求自己帶她出去玩幾天，不知道後果會這麼嚴重，辯稱少女說已經告知過父母，才會前往台中載少女南下，而這4天也都在租屋處附近到處玩，「才會累到不行」。

(中時新聞網)