台灣省政府所在地中興新村，曾經匯聚來自大陸各省的公務員，媽媽們的家鄉味彼此交流，讓眷舍區百味爭鮮；光榮里長陳武強從小出入廚房，還習得各家媽媽們的拿手菜，並且原味重現，讓思念的味道跨越時空繼續飄香。

陳武強在外工作30年，從工程師一路做到總經理，都在資訊業服務，後來返鄉照顧父親才離職；回到中興新村，童年時和媽媽在廚房煮菜的回憶，喚醒他的料理魂，重新探訪眷舍媽媽們的好手藝，還考取中餐葷食及素食、西餐及烘焙丙級廚師證照，甚至取得中餐乙級廚師證照。

陳武強說，每一道菜背後，都有歷史傳承的故事、親友聚會的歡樂、以及魂牽夢縈的鄉愁，因此，他成立「帶人尋味」工作室，以保存及推廣中興新村的家鄉菜為職志，

陳武強說，他的母親在來台灣前，在廣西鬱林學到「腐乳扣肉」的作法，簡稱腐乳肉，因為與「福祿壽」諧音，因此是逢年過節必備的菜色，也是廣西老鄉到訪時，指定要吃的拿手菜。

帶人尋味工作室集結大陸各地家鄉菜，例如江北年菜「十香菜」就是許多家庭的必吃的素食大菜；浙菜「諸暨豆腐」相傳是乾隆下江南時，在諸暨品嘗豆腐的美味，脫口而出讚嘆「好個西施豆腐！」諸暨正是西施的故鄉。

(中時 )