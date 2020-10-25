騎乘循環檔機車測驗。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢處工作人員協助考生調整負重背包避免受傷。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林區管理處錄取9名約僱森林護管員，3位女性應考人巾幗不讓鬚眉，通過困難的術科測驗包括通過騎乘循環檔機車測驗及負重20公斤背包，於9分30秒內走完或跑完1000公尺關卡。其中陳姓女考生更以第一名之姿錄取，展現出守護山林的強烈企圖心。

東勢林管處表示，因森林護管、林野巡視及林業相關工作除須具備相關林業專業知識外，能嫻熟騎乘循環檔機車及具強健體魄亦為必備條件，才能在嚴峻之山林環境中安全完成任務，故須先通過騎乘循環檔機車測驗及負重20公斤背包，於9分30秒內走完或跑完1000公尺之艱鉅關卡，才能進一步參加筆試及口試。

其中，3位女性應考人巾幗不讓鬚眉，皆通過困難的術科測驗，而陳姓女考生更以第一名之姿錄取，展現出守護山林的強烈企圖心。

處長蕭崇仁指出，錄取後將於11月9日統一報到，為使新進護管員盡快熟悉工作內容，東勢處已規劃為期一個月的專業與實務訓練，並採師徒制，由績優、資深的專業技正及護管員前輩們擔任輔導員，傳承寶貴知識及經驗，成績及格的森林守護生力軍將派駐現場，從事第一線森林保護工作。

東勢林管處表示，此次約僱森林護管員甄試經審查符合資格為60人，其中碩士2人、學士21人、專科7人、高中職30人，女性9人，年紀最小19歲、最大53歲，平均年齡31歲，原住民族對於山林有其深刻的情感及生活經驗，本處力倡原住民族投入山林巡護之行列，本次符合資格原住民族高達35人，除可保障原住民族之工作權，更能讓原住民族發揮所長，共創雙贏之局面。

第一階段術科測驗缺考7人，騎乘循環檔機車5人不合格，負重跑走2人不合格，通過術科測驗者共46人，綜合第二階段筆試及口試成績，業於同日晚間揭曉正取及候補名單，公告於東勢林區管理處公佈欄及網站，

東勢林管處指出，林務局十分重視森林護管員公平合理薪資待遇，除自2015年7月起依執行勤務加發山地巡護作業獎金(2019年起支領項目增加，名稱變更為山地巡護作業費)外，行政院已核定自今年7月起底薪由原本2萬7434元至3萬4916元大幅提升為3萬30元至4萬5045元，此加薪效應使今年約僱森林護管員甄試報名人數達68人，符合資格錄取率為15％，競爭激烈。

東勢林管處提到，未來視缺額情形仍會不定期辦理約僱森林護管員甄試，歡迎相關科系且熱愛與山林為伍之青年才俊踴躍報考。

(中時 )