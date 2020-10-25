日月潭環湖馬拉松，長跑好手齊聚。（日管處提供／廖志晃南投傳真）

日月潭環湖馬拉松，在台灣最美的場地辦賽事。（日管處提供／廖志晃南投傳真）

日月潭環湖馬拉松，南投縣府女科長卓靜如在半馬奪冠。（日管處提供／廖志晃南投傳真）

日月潭環湖馬拉松賽，今年邁入第8屆，不僅是國內少數有國際認證的賽事，更是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽台灣站唯一賽事；主辦單位延續參賽選手「每跑1公里，捐贈1塊錢」的公益理念，捐贈8萬8000元給博幼社會福利基金會。

日月潭環湖馬拉松，25日由日月潭國家風景區管理處長洪維新、南投縣副縣長陳正昇、立委馬文君、魚池鄉長劉啟帆及南投縣政府教育處長陸正威等人鳴槍起跑。

馬拉松競賽成績揭曉，29公里超半馬男子組，由謝茲耀以1：58：15奪冠；女子組卓靜如跑出2：26：57獲得第1名。42公里全程馬拉松，男子組第1名SONG-MING SYU，成績2：55：55；女子組冠軍許秀鳳成績3：34：26。

其中，卓靜如是南投縣政府新聞行政處機要行政科科長，她熱愛運動健身，不僅跑馬拉松，還是登山健將，正朝百岳完登努力中。

陳正昇表示，日月潭環湖馬拉松主辦單位，每年捐贈跑者愛心給南投地區弱勢團體，今年受贈單位為博幼社會福利基金會，幫助信義鄉課輔教室，感謝來自各地的選手，做公益也跑出健康。

洪維新表示，日月潭花火音樂嘉年華系列活動已經展開，藉由路跑、音樂、煙火等活動，炒熱觀光氣氛，繁榮地方經濟，歡迎大家到日月潭走走。

(中時 )