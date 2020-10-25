日月潭進水量減少，還要供應下游農田灌溉用水，由於入不敷出，近日水位降到746公尺左右，日月潭著名景點「九蛙疊像」已有7隻露出水面，目前蓄水量約85％，還要撐到明年春天！

今年逢苦旱，沒有颱風且降雨少，導致日月潭水位下降，10月初，九蛙疊像露出5隻，最近已經看到第7隻；日月潭滿水位是748公尺，如果降到738公尺，就有缺水危機。

台電明潭及大觀發電廠副廠長黃陵育表示，因為上游沒有下雨，栗栖溪的水量也成涓涓細流，而且霧社水庫淤積蓄水量減少，日月潭的進水量也因而銳減；而因還要供應下游的彰化及雲林縣農業灌溉用水，所以日月潭水位下降。

黃陵育指出，目前日月潭水位在746公尺左右，蓄水量約85％，如果九蛙全部露出，蓄水量也還有80％，不過，這些水要撐到明年春雨來臨之前！

最近，日月潭每日進水量每秒約10到12立方公尺，出水量則是每秒20到30立方公尺，主要是供應下游農業灌溉用水，等到二期稻作抽穗，用水高峰期結束，放水量就會減少，讓日月潭解除入不敷出的窘況。

(中時 )