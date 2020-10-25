民間團體舉行的「捍衛新聞自由，民主論壇自由開講」活動今天在中正紀念堂自由廣場舉行。國民黨高雄市議員邱于軒表示，2018之所以能夠翻轉綠地變藍天，主要是因為中天新聞台到高雄把當地不同的聲音反映出來，讓民眾知道真相，才有機會翻轉。

邱指出，中天新聞台在2018年到高雄市採訪，讓高雄市民不同的聲音能夠被反映出來，把高雄經濟不好、翻展需要強化的地方，透過中天才被外界知道，才讓人民覺醒，因為有不同的聲音存在，才能讓台灣人民思考。

邱表示，也是因為不同的聲音被傳達了，才聽到高雄市民關注高雄淹水市政府沒辦法處理，才知道天坑政府沒有補。因為有不同聲音，真相才會被看見。

邱于軒認為，執政黨是害怕了，所以不想讓人民思考，民進黨完全執政就想要完全制霸，只容許社會只存在一種價值觀，就是「民進黨萬萬歲」。民進黨不僅要關中天，還用網軍側翼抹黑他人人格，前高雄市長韓國瑜就是最好的例子，現在韓國瑜被罷免掉了，高雄有變好嗎？我認為沒有。

邱更認為，她現在感受最深的，是高雄變成「不可公評」的城市，對於監督市政的她以及她的家人，盡其可能的抹黑污衊，他們要的，是高雄沒有監督的聲音。現在大家站出來，不是捍衛中天，而是捍衛言論自由，民主是人民作主，不是蔡英文作主，憑什麼掐著大家的脖子不讓大家講話？

(中時 )