美國空軍一架C-17全球霸王式( Globemaster III)運輸機，在鼻輪無法放下的情況，仍然勉強降落在阿富汗的坎大哈空軍基地（Kandahar Air Field），雖然鼻輪罩與地面刮擦火花與揚塵顯得驚險，但仍然安全的將飛機停止，飛行員的表現相當值得肯定。

任務與目的(task and purpose)報導，這段影片顯然是美國駐阿富汗的空軍人員所傳出，之後美國空軍駐阿富汗基地的發言人山尼‧萊格特上校(Sonny Leggett)在星期日在推特上證實此事，他寫道「一架C-17全球霸王式運輸機在當天早上 緊急降落在坎大哈。」

C-17 Emergency Landing Gear Up Kandahar Afghanistan

萊格特說，飛機雖然機腹因刮擦而損傷，但飛行員與同機的組員都平安無事，也並非遭敵方攻擊才受損，純粹是機械故障，至於故障原因正在調查中。

但是，無庸質疑的是，這架C-17的飛行員表現非常好，他們迎著巨大的壓力下，應變得宜，儘管缺少了重要的鼻輪，仍然將這架141噸重的飛機平穩降落。

其實，141噸只是C-17的空載狀態，也就是不載任何物品的情況。大多數的時候，會攜帶相當多的物品，因此這次著陸有可能仍然更重。波音公司表示，一架C-17的最大有效載荷約為82.5噸。

C-17是美國空軍為有效運輸全球，所研發的高性能運輸機，它在機翼下的4具引擎，設計有逆推力裝置，能夠在900多公尺的跑道就完成降落。

(中時新聞網)