詩人岩上（嚴振興）老師，致力教學、創作時間超過一甲子，在文壇具有卓越成就，並致力於南投文學的教育及推廣，曾獲南投文學貢獻獎；他以83歲高齡辭世，文化局特別舉「捕捉時代的詩語言能手─詩人岩上追思會」。

捕捉時代的詩語言能手─詩人岩上追思會，由南投縣文化局長林榮森主持，包括作家蕭蕭、李瑞騰、李威熊、向陽，及國立台灣文學館研究員洪彩圓，笠詩社、台灣兒童文學學會、臺灣詩學季刊社、台灣詩社、掌門詩社等作家都到場致意，緬懷岩上燦爛的文學人生。

岩上的女兒嚴玟鑠在追思會開場，敘述父親一生的文學軌跡；並由林榮森帶領眾人，手持白玫瑰，向岩上老師致敬及默哀，並播放追思影片。

詩人向陽教授，在會中朗誦岩上詩作《星的位置》、《樹》；嚴玟鑠朗誦最後一首詩作《告別》，最後由家屬嚴敏菁代表致謝詞，充滿哀悽及不捨之情。

岩上本名嚴振興，台中師範、逢甲大學畢業，歷任中小學教師，1989年8月自草屯國中退休。曾任《南投青年》月刊主編、台灣省兒童文學協會理事長、台灣兒童文學學會理事長、台灣現代詩人協會常務理事、南投縣文化基金會常務理董事、國立中正大學駐校作家。

岩上曾獲吳濁流文學新詩獎、中興文藝獎章、中國文藝協會新詩創作獎、台灣詩獎、南投縣文學貢獻獎等；著有詩集《激流》、《岩上八行詩》、《更換的年代》、《另一面》、《變體螢火蟲》、《詩病田園花》等；兒童詩集《忙碌的布袋嘴》，評論《詩的存在》、《詩的創發》、《詩的特性》等；作品被譯英、日、韓、德、印、蒙等多國語言。

(中時 )