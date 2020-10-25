廖克松（左）、戴加揚（右）屈居勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽公開男子組雙打亞軍。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

首度在台中舉辦的2020勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽，今天在台中市國際網球中心進行決賽，克服新冠肺炎疫情嚴格防疫措施、來台參賽的馬來西亞選手波漢（Borhan），於公開男子組單打、雙打摘下雙料冠軍，為爭取明年東京帕運參賽資格更添信心。

新冠肺炎疫情尚未趨緩，依據衛生福利部疾病管制署所公布之短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範，目前仍進行邊境管制並針對入境人士進行居家檢疫14天之措施，就算得14天無法練習，兩位馬來西亞輪椅網球好手波漢、賓裕蘇（Bin Yusuf）仍決定來台參賽，畢竟這是疫情後唯一一場亞洲國際輪椅網球賽事，兩人在公開男子組單打短兵相接，由波漢6比0、4比6、6比3帶走冠軍。

公開男子組雙打賽波漢、賓裕蘇聯手出擊，決賽面對地主好手戴加揚／廖克松，大馬組合以強勢的發球作為武器，6比1、6比2氣走戴加揚／廖克松，波漢個人笑納雙冠。

波漢目前在國際網總ITF輪網世界排名44，在寶島贏得兩座冠軍讓他興奮表示：「很開心來台參加亞洲唯一的比賽，這座冠軍幫助我提升世界排名，讓我更有信心爭取明年帕運的參賽資格。」結束本週賽程，波漢預計在台多留三天，趁此難得機會探索台中之美，「我想去逛博物館，也想買戰鬥陀螺送給兒子當作紀念品。」

(中時 )