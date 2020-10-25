有「台灣影壇第一美女」之稱的林青霞，即便婚後息影多年，還是大眾心目中的巨星，巔峰時期的美貌仍被認為無人能敵，近日則有網友對此有質疑，在批踢踢發問：「林青霞年輕時算是正妹嗎？」意外引發鄉民熱烈討論。

一名網友在批踢踢發文，表示自己看了林青霞年輕時飾演「東方不敗」的劇照，但覺得林青霞似乎不如外界所誇的絕美，「頂多就是算是有英氣吧，有到正妹等級嗎？年輕時的林青霞真的算是正妹嗎？」

鄉民曬出林青霞年輕照，狂讚仙氣爆表。（圖／翻攝自批踢踢）

林青霞年輕嫩照。（圖／翻攝自批踢踢）

在無法修圖的年代，林青霞的美貌受到認證。（圖／翻攝自批踢踢）

此文一出，立刻引起鄉民討論爆表，紛紛留言「正翻天 根本仙女」、「跟王祖賢都是百年一見」、「算很正的，現在以她的年紀來說也很正吧」、「林青霞顛峰顏值要看她27歲《金盞花》之前的電影」、「放到現在也是正妹 不用懷疑」、「超爆屌正的好嗎 真正百年一遇的正度」。

許多人更大讚林青霞特別在她的氣質，「我覺得是帥中帶美」、「女生男相帶英氣才是極品 哪像現在一堆塑膠人」、「超正好嗎眉宇還帶有英氣」、「你在路上可以看到一百種正妹 但是就是找不到林青霞這種層次的」、「除了長的好，最難得其實是氣質」、「女神跟正妹差距很大好嗎」、「仙氣及英氣兼具，一個世代的代表人物」。

尤其不少網友提到，以前是無法修圖的年代，不像現在許多人靠化妝或修圖就能變美，更可以認證林青霞天生麗質，並附上一連串她的年輕嫩照，超仙氣美貌讓許多網友看了讚嘆連連。

(中時新聞網)