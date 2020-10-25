71歲的陳王秀枝（右二），在新冠肺炎疫情發燒時，主動應徵縫製防護衣，讓市長鄭文燦也讚她是「防疫阿嬤」，25日親頒「長青楷模」給她。（蔡依珍攝）

鄭文燦說50位長青及敬老楷模背後都有偉大的故事。(蔡依珍攝)

最高齡的賀相華已98歲，每年固定捐助弱勢團體，每周也上教會幫助他人，樂在老年也樂在公益。(蔡依珍攝)

桃園市政府特別選在25日重陽節舉辦長青及敬老楷模表揚大會，其中71歲的陳王秀枝，在新冠肺炎疫情發燒時，主動應徵縫製防護衣，「多做一件就能多保護一位醫護員」18歲就開始當女工的她沒想到半世紀後竟能做防護衣，讓市長鄭文燦也讚她是「防疫阿嬤」，親頒「長青楷模」給她。

陳王秀枝18歲開始裁縫，23歲嫁來桃園，在中壢西裝店當師傅，好手藝生意絡繹不絕，隨著機器大量生產，50歲時急流勇退，轉換跑道到公所任職，但不能忘卻縫縫補補，閒暇時仍在觀音家裡接案，笑言雖已高齡71歲，仍耳聰目明，不用戴眼鏡就能穿針引線。

陳王秀枝說，4月時正逢疫情，觀音工業區聚紡公司缺工找上里長幫忙號召「防護衣女工隊」，她主動報名，經過面試，精湛手藝獲肯定，成功以最高齡獲聘任，8點上工作到17點，周六還要加班，笑稱午休只有半小時「吃飯都要用跑的」，雖然膝蓋退化、去年又從4樓摔下傷腳踝，久坐會痠麻，但能盡一份心力，仍樂在其中，「3個月簽約期結束後還想再繼續做！」

鄭文燦說，50位長青及敬老楷模背後都有偉大的故事，像是最高齡的賀相華已98歲，每年固定捐助弱勢團體，每周也上教會幫助他人，樂在老年也樂在公益。陳王秀枝則在疫情期間投身防疫國家隊，趕工製作防護衣，透過巧手保護每一位醫護人員的安全，他逐一頒發獎牌及2000元禮券，也讚這群銀髮長輩是樂齡和人生的典範。

鄭文燦指出，桃園截至今年9月底，桃園65歲以上老年人口已達28萬6,850人，占總人口比率12.67％，隨著人口成長及老化浪潮，台灣在未來5至8年內，65歲以上老年人口將占總人口比率20％，進入高齡化社會，因此，建立完善的高齡化照顧體系，即成為未來需審慎重視的議題。

鄭文燦說明，桃園在照顧長者方面，擁有多元的照顧措施，包括重陽敬老金、三節禮金、800點敬老愛心卡、裝置假牙補助、健保費補助，以及免費施打新型肺炎鏈球菌結合型疫苗。此外，在社區照顧關懷據點也結合C級巷弄長照站，共設置355處，社區型長照機構共有29家，也正研擬於社區關懷據點試辦多元服務，除提供共餐服務外，增加洗頭、按摩體驗、老人體適能以及用藥安全健康諮詢，提高長者用藥安全，同時將桃園打造為高齡友善城市，讓長輩們樂在老齡，並且樂在生活。

鄭文燦表示，目前前瞻計畫包含關懷據點整建計畫，未來將陸續增設電梯、廁所更新及廚房改善，提高關懷據點的使用率；在原鄉及偏區長照方面，市府推動文健站，在觀音、新屋等偏區，也陸續規劃興建住宿型長照機構及醫療大樓，並與長庚醫院合作推動遠距醫療服務，確保這些地區的長者能受到更好的照顧服務；獨居老人照顧方面，桃園目前約有3,000名獨居老人，有提供送餐、關懷以及定期探訪，未來市府也會持續列冊，並追蹤輔導。

(中時 )