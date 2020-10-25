排灣族歌手Matzka近日錄炎亞綸、唐綺陽與Sandy吳姍儒主持的公視節目《36題愛上你》，宣傳新專輯《回到原點Back to the Roots》。Matzka因隔代教養，與奶奶有深厚情感，為防奶奶在家出狀況，特別加裝用手機可監控的監視器，他笑稱有次用監視器對奶奶說：「我現在看到妳偷吃檳榔，醫生說不可以。」結果奶奶直接飆髒話回他，場面超爆笑。

Matzka感嘆北上當歌手後，較少回家陪奶奶，特別想對她說：「謝謝妳，又對不起。」他將這些情感寫入歌內，「滿多歌有提到奶奶的，想追回曾經錯失的東西，還有跟家人相處的時間，我覺得那些滿重要」。

Matzka年輕時長相帥氣。（公視提供）

與Matzka同部落一起長大的新科金曲得主阿爆爆料說：「Matzka瘦下來很像原民BTS（防彈少年團），真的很帥！又會跳舞。」節目挖出Matzka年輕照片，讓唐綺陽直呼：「真的很帥耶！這是周渝民吧。」他除了音樂創作，也是街舞高手，更從高中一路跳到大學。

(中時 )