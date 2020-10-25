2020 釜山影展於日前於21日開幕，以往都會在當地舉辦的台灣之夜，這次特別在台灣上演，照樣邀請今年同樣參與該影展的劇組，包含本月29日將在釜山戶外放映的《消失的情人節》大霈、導演陳玉勳。該片堪稱本屆金馬獎入圍大贏家，大霈首次演出電影就有角逐影后的機會，主唱的電影主題曲又入圍最佳原創電影歌曲，她表示：「現在比較緊張是要演唱原創歌曲，因為要唱給李安聽會很抖！」

陳玉勳則分享自己的賣座片《總舖師》，就曾到釜山影展戶外放映，即使過了7年仍印象深刻，「那個場地有4000多人的座位，一起在戶外放電影很過癮！還有最重要的是釜山很好玩，很像在基隆的感覺，影展每天都過得很開心，也有很多好吃的東西，上次去沒喝到大骨湯，本來想再去，可惜這次因為疫情沒去成。」

大霈（左）和導演陳玉勳的《消失的情人節》將在釜山影展戶外放映。（羅永銘攝）

《消失的情人節》全台票房逾2200萬，大霈、劉冠廷和陳玉勳也勤跑映後活動，大霈說：「我帶爸爸去2刷，是我自己的7刷，他看完直說『怎麼可以演的這麼土！土妹！』不過也看到我演出的細節，我就誇他很會看戲！」」而陳玉勳最近開設粉絲專頁也吸引忠實影迷，「我發現很多人很入戲，還有人跑去追公車，要找到同樣車牌號碼的那台，我都很想跟他們說快醒來吧！」

此外，入圍釜山影展「亞洲內容獎」最佳女新人的李沐，今年與獎擦身而過，她大方表示：「剛剛在等待揭獎的時候，就在想拜託不要點到我！因為沒準備感言，所以得知沒被點到的時候就覺得好險。」

不過看到張孝全得獎反倒自己開心到跑來跑去，像是自己得獎一樣，她透露私下沒有張孝全的聯繫方式，於是就對著鏡頭向戲中的爸爸張孝全喊話：「爸爸恭喜！」至於《誰是被害者》第二季仍在發展中，至於是否將由原班人馬演出，導演陳冠仲則賣關子保持神祕，要觀眾好好期待。

(中時 )