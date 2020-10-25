澎湖籍「七美號」快艇乘載遊客12人，25日下午於望安島北方1浬處失去動力海上漂流，澎湖第八海巡隊獲報馳往救援，所幸虛驚一場，人船平安拖回馬公港。

澎湖第八海巡隊指出，25日下午3時10分接獲七美鄉夏姓鄉民報案，「七美號」快艇於望安島北方1浬處海域失去動力，船上12人亟待救援，海巡隊接獲通報立即派遣線上巡防艇5053艇緊急前往救援，另緊急調派10061艇提前入勤前往協助。

澎湖海巡隊5053艇於下午3時33分抵達通報海域與七美號快艇會合，經了解該船因為右舷及舵機都故障，所以無法正常航行。

考量當時風浪6至7級、陣風9級，東北風強勁，七美號快艇離岸只有1浬，為避免漂向岸際擱淺，危及船隻及人員安全，經船長請求並簽具緊急拖帶切結書後，立即拖帶返回馬公漁港，並由10061艇在旁執行戒護，下午5時15分順利平安抵達。

海巡署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

(中時 )