現代社會「重男輕女」的觀念已經不如以往，不管男女都是家中的寶貝，但仍有少數長輩保有舊觀念，一名女網友在臉書述說經歷，表示自己生女兒卻被婆婆歧視，甚至不准女兒拜祖先，想不到此舉遭到家中祖先「報復」，讓女網友大呼「活該」！

女網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，家中習俗孩子滿月要拜拜，「我生了女兒，巫婆跟我說，生女兒不用拜」，但過沒多久，婆婆跟女網友說，「祖先打她的腳底板，說女兒也要帶上樓拜拜」，雖然女網友不知道是真是假，不過婆婆平常相當迷信，因此忍不住紓壓表示「真心覺得她活該」。

文章曝光後，許多人稱讚祖先太可愛，婆婆思想還比祖先傳統，「無論男生女生都是寶貝孫，都是同等的」、「祖先這麼給力，打臉才對」、「你家祖先好靈，我家滿月自求多福，自己買彌月蛋糕，也是生女兒」、「祖先很給力啊，以後有什麼事，妳就可以燒香跟祖先告狀了」。

不過也有網友認為，可能是婆婆「真的太傳統」，會不會是怕孫女拜拜會有不好的事情發生，「她很傳統，做的事都是從小口耳相傳來的，所以恐怕聽過不該拜卻拜了會有不好的事，所以不敢亂拜」，因此祖先「入夢」要孫女拜拜。

(中時新聞網)