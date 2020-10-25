隨著東北風減弱，周一到周三（25-28）各地天氣大致穩定，僅東半部、北海岸及北部山區偶有短暫雨。(摘自氣象局臉書:報天氣)

今天（25日）東北季風減弱，水氣少，各地大多為多雲到晴的天氣，在漫長的東北風與環流作用下，本周末都出現陽光露臉的好天氣。氣象局表示，下周好天氣也會暫時持續，不過周四（29），東北風又會增強，北台灣天氣開始轉涼，水氣也會增多，另外今日生成的第18號颱風「莫拉菲」（MOLAVE），外圍水氣預估會在周三、周四（28-29）影響台灣。

中央氣象局指出，隨著東北風減弱，周一到周三（25-28）各地天氣大致穩定，僅東半部、北海岸及北部山區偶有短暫雨，周三東半部注意水氣稍增多，降雨機率會略為提高。各地低溫21-22度；高溫28-29度，中南部31-32度。

周四（29）東北風再度增強，周五、周六（30-31）連2日受東北風影響，北台灣天氣轉涼，尤其以周五整天到周六清晨這段期間感受將最明顯。氣象局預估桃園以北、東半部地區的水氣都會增加，出現短暫雨，到周六水氣開始減少；至於中南部地區則，仍為多雲到晴的天氣。各地低溫約降到19-20度；高溫26-27度，中南部31度。到下周日（11月1日）東北季風再次減弱，各自氣溫回升，水氣也減少，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區回到多雲到晴的好天氣。

注意下周三、周四（28-29）莫拉菲颱風外圍水氣會飄到台灣，要注意北部以及宜花一帶的降雨會增多。（摘自台灣颱風論壇｜天氣特急）

至於今日凌晨生成的第18號颱風「莫拉菲」專家預估對台灣仍無影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，莫拉菲颱風路線原則上是複製前幾個颱風，在颱風通過菲律賓後，將往越南方向前進。要注意下周三、周四（28-29）颱風外圍水氣會飄到台灣，要注意北部以及宜花一帶的降雨會增多。不過颱風論壇指出，降雨量部分，莫拉菲颱風所帶來的水氣，應該不比沙德爾颱風。

(中時新聞網)