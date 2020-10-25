台中市一名51歲林姓男子，10日到豐原某診所注射流感疫苗，過了10天，身體出現不適症狀，包括頭暈、嘔吐及四肢無力，20日住進衛福部豐原醫院，並轉入加護病房醫治，目前仍有生命危險。

針對有媒體報導醫院對林男家屬發出病危通知，豐原醫院表示，只要是病患住進加護病房，都是代表生命徵象不穩定，有生命危險，都會要求簽下病危通知。

(中時 )