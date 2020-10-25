台中51歲男施打流感疫苗 10天後頭暈嘔吐病危 20:292020/10/25 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年受新冠肺炎影響，許多不曾施打過流感疫苗的民眾，也紛紛前往注射，造成疫苗缺貨。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市一名51歲林姓男子，10日到豐原某診所注射流感疫苗，過了10天，身體出現不適症狀，包括頭暈、嘔吐及四肢無力，20日住進衛福部豐原醫院，並轉入加護病房醫治，目前仍有生命危險。 針對有媒體報導醫院對林男家屬發出病危通知，豐原醫院表示，只要是病患住進加護病房，都是代表生命徵象不穩定，有生命危險，都會要求簽下病危通知。 (中時 ) #10 #生命 #豐原 #醫院 #豐原醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中深夜惡火噬民宅！母子逃出、卧病56歲女無法逃慘死床上 03:362020/10/25 社會 4歲女童託付閨蜜 竟遭閨蜜男友打到住加護病房 18:372020/10/25 社會 工安意外判腦死 器捐遺愛人間 12:572020/10/25 生活 飯店業齊聚台北旅展 搶商機 04:102020/10/25 產業．科技 百萬重機撞爛 苗縣工業會龍頭余增國台3線撞電桿身亡 19:492020/10/25 社會 旺旺友聯手機保險 兩大亮點 04:102020/10/25 企業經營 下樓梯跌倒婦人頭卡升降軌道間 額頭冒血緊急送醫 15:152020/10/25 社會 她吃抗生素全身潰爛、五官融化 崩潰「像千萬隻火蟻咬」 08:082020/10/25 生活 彰化縣公費流感疫苗 再半個月就會打完 11:582020/10/25 生活 中市公費疫苗剩13萬劑 11月將撥補 16:382020/10/25 生活 生活熱門新聞 台中51歲男施打流感疫苗 10天後頭暈嘔吐病危 - 生活 全聯芋頭布丁蛋糕引爆搶購潮 她一翻盒子底部驚：太有誠意 - 生活 白飯倒入火鍋錯了？男遭店員臭臉圍觀 內行曝原因 - 生活 士林夜市景象淒涼 攤商曝幕後悲劇：倒閉100多家 - 生活 好市多買 iPhone 12「便宜又能退貨」 網曝5大拒買原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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