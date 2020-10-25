南韓三星集團會長李健熙25日於三星醫院逝世，享壽78歲。從三星創始人手中繼承整個集團的李健熙，靠著「新經營宣言」與怒砸15萬支三星手機，成功讓三星產品從「全南韓第一、全世界三流」的評價，在手機市場中殺出ㄧ條血路。

《韓聯社》報導指出，甫於從創辦人手中接掌經營權的李健熙，儘管力求企業轉型，但前5年卻深居簡出，並沒有改革大動作。

1993年2月，其率領高層出國考察，發現相較於飛利浦、通用電器等知名廠牌深受消費者的歡迎，三星產品卻只能在專櫃上生灰塵。詢問後才知到三星品牌被西方國家定位為便宜貨，讓他當場將隨行高層洗臉ㄧ番。

隨後他聘請日本顧問針對三星產品提出建議，顧問團提出的諫言雖然刺耳，但他仍反覆思索。隨後三星爆發「洗衣機品管醜聞」，身在德國的李健熙在得知消後，立刻下令集團高層買機票飛往德國給他個交代。

1993年李健熙在法蘭克福發表「新經營宣言」，開啟三星轉型。其精神以「改變」為主，力求生產線「零缺點」。ㄧ但發現品質瑕疵，整條線便暫停。

不過，這樣的改變仍有所不足，讓李健熙再度射出改革的第2支箭。當時，他將2000多名員工聚集在慶尚北道龜尾廠區的廣場，人人頭繫「確保品質」4字的白布條，隨後將15萬支Anycall的不良品手機以鐵鎚怒砸，並付之一炬。

這ㄧ槌不但敲醒員工輕忽的心，也為三星的全球版圖敲下基石。原本因品質而惡名昭彰的三星手機，當年市占率衝至南韓第一。

(中時新聞網)