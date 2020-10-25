九太科技25日在Molton台灣超級籃球挑戰賽，驚險以72比69氣走年輕的中華白，九太總教練劉嘉發賽後透露，「今天早上有跟老闆(九太董事長沈會承)通電話，他也傳簡訊告訴我，希望我們今晚好好打，不要翻船！努力保持連勝下去。」

結果九太做到了，只是過程驚險萬分，因為打到末節，中華白靠著謝亞軒最後20.2秒跳投命中，把差距縮小到3分，九太連兩波進攻卻以失誤收場，讓中華白擁有最後追平機會，幸好朱雲豪最後3秒三分出手沒進，否則比賽就要延長了。

「我想這場比賽就是彼此學習成長，儘管老闆希望我們贏球，可是我們打中華白會有壓力，畢竟我們是職業球隊，他們卻可隨便打，當作磨練一樣打，」劉嘉發表示，「所以我交代球員在場上努力碰撞，採用肉搏戰方式，才把勝利留下。」

攻下全隊最高15分的吳曉謹表示，「先前看IG動態說我們假如輸球，勝率可能被中華白超過，所以格外想要贏球，加上老闆下達必勝令，我們當然全力搶勝，畢竟我們是領薪水的職業球員，他們只是學生球員，必須好好給他們上一課。」

林任鴻也幫九太貢獻14分，余純安與蘇奕晉各有11分，于煥亞10分，不過賽後余純安右踝包上厚厚的冰袋，明顯已經扭傷，「我現在不是22歲的球員了，接下來的比賽我會看情況上場，不會勉強自己上去打，重要的還是正規例行賽。」

(中時 )