彰化市一名73歲老翁控訴他44歲的妻子長年態度冷淡，兩人共同經營的麵攤交由妻子管理後，妻子將麵攤收入和房租收入全納為己有，完全不給他生活費，今（109）年兩人更只有發生過一次性行為，他曾多次邀約均被拒絕，因此提出離婚訴訟；不過妻子則解釋一切都有苦衷，法院在勘驗雙方說詞後，判准2人離婚。

老翁表示，妻子婚後將兩人共同開設的麵攤經營權，擅自交給她與前夫所生的兒子，對此她與妻子大吵一架，妻子也開始對她態度大轉變，不但不與他共同出遊，兩人相處也僅是事務性談話，完全沒有正常夫妻的相處模式；此外，麵攤每個月7、8萬收入和房租收入3萬8千元妻子也占為己有，讓他每個月只能靠勞退8千元來過活。

老翁表示，他與妻子的房事也不滿意，今天僅有性行為1次，他曾多次向妻子邀約，也沒有性功能障礙，但總是遭到拒絕，最後他只好向妻子提出離婚，不過妻子竟然要求他給予房地產才肯簽字，無奈之下他只好向法院訴請離婚。

不過妻子也反過來控訴老翁，她說老翁平時喜歡喝酒，也非常大男人主義，平時喜歡在家招待客人，她每天早上4點半就起床準備做生意，一路忙到下午3點才收攤，結束後還要回家收拾家中酒局，並準備全家人的晚餐，十幾年來皆是如此，她要負擔家中一切開銷，包括房貸、稅金、保險費等等，老翁甚至還想把房租收入拿給他的前妻與兒子，兩人經常對此吵架。

妻子喊冤表示，十多年來她辛苦養家，忙到連娘家都只回過3次，而老翁只會在家中飲酒作樂，對她頤指氣使，對於老翁指控性生活不美滿，她則說兩人年齡差距太大，性生活要美滿「這有可能嗎?」她曾要求老翁晚上不要喝酒，夫妻倆可以一起溫存，但丈夫卻向她說，「喝酒比較重要」。

彰化地方法院審理後，確認雙方沒有維持婚姻的意願，但卡在財產分配問題才無法簽字，經多次開庭後終於達成共識，人妻同意離婚。法官認為2人的婚姻會走到無法挽回的地步，雙方都有責任，最後判准離婚。

(中時新聞網)