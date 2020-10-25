雲林縣土庫鎮秀潭國小舉辦淨灘活動，進行環保教育也為孩子一圓到海邊的夢想。（秀潭國小提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫鎮秀潭國小舉辦淨灘活動，進行環保教育也為孩子一圓到海邊的夢想。（秀潭國小提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫鎮秀潭國小有些學生還沒去過海邊，老師蔡淳惠向雲林故事館申請經費，結合環境教育發起「我們海想做更多」計畫，25日師生及家長共50餘人前往四湖鄉海濱長廊淨灘，為孩子圓夢同時進行戶外環境教育，一舉兩得。

參與淨灘的師生與家長25日手戴棉布手套、拿起鐵夾沿著四湖海岸線沙灘清理環境，北港鎮東榮、口湖鄉興南、元長鄉和平國小師生也來參與，學童們2人1組提著垃圾袋，短短2個多小時就撿滿好幾包垃圾。

「好像在挖寶！」學童柯妍希說，在沙灘撿到螢光棒、撲克牌、綁蚵架的繩子等垃圾，能為環境盡一份心力，覺得很有意義；楊定瑋、楊千霈說以往只能在電視上看到海洋，如今終於體會到雙腳踩在沙灘上的感覺，非常開心。

蔡淳惠表示，淨灘前已安排學童透過繪本、海洋生態桌遊，了解垃圾對海洋的危害，並前往環保團體「海湧工作室」參訪，熟悉戶外淨灘的流程，讓學童接觸海洋同時，培養保護環境的觀念，將於11月在雲林故事館向大家分享淨灘成果。

秀潭國小校長劉信利指出，此次淨灘活動主打「不只撿垃圾，更要減垃圾」，參與淨灘的人需自備水壺、環保餐具等，讓沙灘不會因為淨灘活動而增加額外的塑膠廢棄物。

家長王詩雅認同學校推動環境教育及公益淨灘理念，廣邀親朋好友共襄盛舉，其中還有3歲小女孩、即將周歲的雙胞胎小嬰兒，藉由身教讓孩子學習如何維持海岸清潔。

(中時 )