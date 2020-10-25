國民黨立委吳怡玎 (吳家豪攝)

中天新聞台換照聽證會明日舉行，國民黨立委陳玉珍等多位藍營人士今日至自由廣場出席聲援活動。陳玉珍表示，中天有幫我們發出真正的聲音，執政黨只是因為中天說真話，不容於執政黨耳朵，所以要把中天關掉。

今日出席的藍營立委，包括林奕華、陳玉珍、鄭正鈐、吳怡玎、張育美，以及前台北縣長周錫瑋等人。

林奕華表示，台灣現在簡直丟臉都要丟到國外了，現在的執政黨把政府當作民進黨黨部，想怎麼做就怎麼做，完全不尊重人民，今天遙控器在民眾手上，要看哪一台都可以，政府沒有權力決定人民要看哪一台，何況言論、新聞自由本來就是民主國家最該被保障的權力。

陳玉珍指出，這些年來，我們的執政黨偉大到不能批評，選舉的時候如果說總統壞話，就會收到傳票被傳去問話。近日也在立院質詢，選舉時執政黨用社維法恐嚇人民，結果最後移送都不執行，代表政府都在嚇唬人民。現在是連不聽話的電視台都要處理，讓媒體沒有聲音。

吳怡玎說，稍早時和外國友人聊天提到，台灣有一個新聞台，在總統選舉時接到非常多的罰單，政府說要把它關掉，但真正的理由是因為它支持特定的對象，但這也是它的自由。試想一下，CNN常罵川普，若之後川普連任，然後把CNN關掉，這是多大的笑話。國外友人聽完，簡直不敢想像，在民主國家居然發生這種事。

吳怡玎指出，NCC的組織法中寫得很清楚，是為了保障憲法中的言論自由，並且讓黨政軍不得介入媒體，如果接下來NCC把中天關掉了，這是多大的笑話。

周錫瑋表示，中天現在遭到的迫害，有如被獵巫。今天民進黨說中天報導不夠公正，但總統大選時，其他電視台也是做一樣的事，甚至有過之而無不及，民進黨怎麼不辦？

周錫瑋說，如果中天被民進黨關掉，那就沒有敢監督民進黨政府的電視台了，那中華民國就只剩下幫民進黨講話的綠媒了，民進黨就高枕無憂，百姓、媒體、網站都不敢監督、批評，到時會是什麼樣的國家？

鄭正鈐指出，民主國家最重要的就是多元言論與媒體自由，台灣已解嚴30幾年，政府仍然以行政干預手段妨害媒體言論自由，這不是民主，而是威權。

(中時 )