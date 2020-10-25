高雄市六龜分局茂林分駐所謝姓警員在休假時間酒駕，高雄市長陳其邁聞訊，他說，對警察人員知法違法，存僥倖心，市民無法容忍，他要求對酒駕警員記二大過免職。

此件酒駕也是陳其邁上任以來，發生的第2件警察人員酒駕，陳其邁聞訊關切。對於謝姓警員酒駕，也連帶影響了茂林分駐所的所長，該所長被調整為非主管職務，並追究分局長考監責任，以儆效尤。

高雄市警局表示，該局從2019年發生員警酒駕9件以他人檢舉為主，今年發生6件，均由該局或分局自行取締，絕不寬宥，從重追究主管責任。

警方指出，此案發生後，翌日即由督察長率駐區督察及相關幹部，至六龜分局舉行專案檢討會，重申取締員警酒後駕車的決心，自檢後仍從嚴審視法律及行政責任，防止僥倖心態，酒駕一定會被取締，上班時發現酒容，經查駕車上班，仍然追究是否有酒駕事實，移送法辦，並追究行政責任記一大過。

(中時 )