美國總統大選，最後一場總統辯論。民主黨候選人拜登說，如果當選，將終止美國化石燃料工業，改以再生能源取代。留美博士生閑吟客表示，希拉蕊2016年大選在西維吉尼亞說要關掉煤礦，難道拜登要歷史要重演了？他甚至認為，拜登這一失言，很可能直接斷送了賓州，間接斷送白宮之路。
閑吟客在《觀察者網》貼文表示，拜登指石油業汙染嚴重，並稱當選後將終止美國化石燃料工業，改以再生能源取代，拜登陣營意識到失言後，極力補救，卻讓人感覺越描越黑。2016年希拉蕊在西維吉尼亞說要關掉煤礦，導致在該州被川普贏逾40%，遠遠超過絕大多數傳統深紅州。難道歷史要重演了？
閑吟客分析指出，賓州、密西根州有大量煉油廠分布，而且是這次大選至關重要的搖擺州，其中賓州有20張選舉人票，是這次大選最重要的州。拜登這次說要關掉石油工業，很可能直接斷送了賓州，間接斷送白宮之路。如果川普拿下賓州，總選舉人票數將為269張。
閑吟客認為，目前大選，雖然已有很多人提前投票，但這些大部分是堅定的選民，中間選民可能還會繼續等，或者就不準備投票了。拜登現在還不到穩贏的情況，和川普看來大概還是五五波。
文章來源：觀察者網
(中時新聞網)
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