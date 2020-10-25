日本瀨戶內海近年來因海水中的氮、磷等營養物質過少，出現養殖海苔顏色變淡、漁獲量減少等問題。為改變瀨戶內海部分海域「太乾淨」導致漁獲量減少的現狀，日本環境省計畫向海中排放富含營養物質的「污水」。

日本時事通訊社25日報導，環境省一名官員表示瀨戶內海海水過於乾淨，將採取措施改善現狀，保護漁業和養殖業，具體作法包括每年秋天至隔年春天的海苔養殖季節，調整瀨戶內海周邊汙水處理廠的運行方式，增加營養物質排放；水庫和蓄水池開閘放水，將其底部的污泥排入海中。

目前，瀨戶內海周邊部分地區已採取排汙措施。環境省為進一步提高海水中的營養物質含量，計畫在2021年國會會議期間提議修改《瀨戶內法》，根據不同海域情況實施不同的水質管理措施，海苔養殖海域將加大營養物質排放量，而鰤魚和鯛魚養殖海域則將繼續改善水質。

1973年制訂的《瀨戶內法》全名《瀨戶內海環境保護特別法》，此法對瀨戶內海周邊汙水處理廠和工廠的排放進行了嚴格限制，在實施後有效改善了瀨戶內海的水質，但卻對海苔養殖和漁業捕撈產生不良影響。

(中時 )