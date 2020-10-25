今（25日）晚是大陸ELLE的年度風尚大典，活動集結楊冪、戚薇、古力娜扎、唐嫣、江疏影、林允、張嘉倪等人，現場眾星雲集，不過戚薇稍早在微博曬出席活動的穿搭照時，卻驚見一張古力娜扎的低胸爆乳照，戚薇發文引發一陣熱議。
戚薇今晚以一襲黑白深V蛋糕短裙出席ELLE風尚大典，戚薇酷帥又不失性感，不過戚薇稍早在微博分享的穿搭照中，卻在九宮格照的中間圖，驚見古力娜扎的低胸爆乳照，讓網友看傻直呼：「你和娜扎什麼意思」、「中間是娜扎？」、「哈哈美女發美女的照片」。
其實，古力娜扎稍早分享自己出席ELLE風尚大典的穿搭照時，九宮格照就驚見戚薇的特寫照，不過古力娜扎隨後就刪除該發文，並重新發一次全部都是自己的照片。
而事後戚薇則以相同的發文方式，在九宮格照的中間圖中夾了一張娜扎的美照，也釣出古力娜扎留言回應戚薇：「和氣場女王成都美裡的邂逅」。
(中時新聞網)
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