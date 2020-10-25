台東美麗灣渡假村開發案爭議逾16年，23日經仲裁庭做成判斷，裁定由台東縣政府以6.30億買回，由子公司美麗灣投資該案的志信（2611），因建造成本約9億元，還須編列約2.7億損失，另公司已編列超過2.5億的營業等損失，粗估總損失超過5億元。志信7月間已有出售基隆暖暖土地計劃，可望抵銷這次損失。

志信發言人兼財務長江文隆表示，公司尊重仲裁結果，但還需要與會計師及律師討論；台東縣政府則已表示接受仲裁結果，並擬將美麗灣改回杉原灣原名。志信25日晚間發布重大訊息，表示發生的重大損失在估算中，將於109年度財報認列其損失，惟尚不影響業務及資金週轉。

志信以BOT方式標到的台東美麗灣渡假村投資案，因環保團體抗爭，民國96年主體工程完成至今無法營業，後全案進入仲裁，志信主張台東縣政府要照價以12.19億元收買美麗灣，公司已列超過2.5億的營業等損失，但建造成本約9億元部分依據會計法規無法預列損失，如今判賠金額低於9億部分，公司需要編列約2.7億元損失。

志信在今年7月有公告宣布，為活化資產，充實營運資金，董事會通過出售投資性不動產案，土地位於基隆市暖暖區金華段，授權董事長辦理土地買賣相關事宜。當時法人估售地利益約有3億元，如果順利售出就可抵銷今年因美麗灣需要列的損失。

仲裁主要內容包括：

台東縣政府應給付美麗灣公司履約保證金新台幣1,000萬元整及開發權利金新台幣250萬元整，其中開發權利金部分自107年7月10日起至清償日止，按百分之五計算法定遲延利息。

台東縣政府應以新台幣629,638,056元整收買美麗灣公司位於台東縣卑南鄉杉原2號建物已完成之資產。

仲裁費用由台東縣政府負擔52％，美麗灣公司負擔48％。估價費用請求駁回。

志信主要經營汽車貨櫃運輸業，另投資美麗信花園酒店等，今年上半年營收2.95億元，因為美麗灣列了約500萬元營業等損失，結果小虧40.7萬元，EPS0.00元。

(工商 )