共機進入我西南空域活動示意圖。(圖 國防部提供)

共機近期頻頻擾台，讓台海局勢變化莫測，今日又傳有共機進入台灣西南空域。國防部晚間也證實，今日解放軍有一架次的運8反潛機進入台灣西南空域，而國防部也派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離共機；以防空飛彈追監。

臉書粉專「台灣西南空域」則指出，今日又有共機再度進入我ADIZ(西南空域)，高度3000公尺及4000公尺，空軍照例在空警戒、並於10時50分及12時58分共兩次廣播驅離。

同時，該粉專還指出，解放軍在空域外有一架空警200預警機盤旋，依照接收到的MODES訊號顯示為A429A，編號30175。

國防部今晚發布消息指出，共軍運8反潛機1架次今天下午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。

在空軍發布內容中，特別強調共機是今天下午進我西南空域，而且我派空中巡邏兵力應對，亦即昨晚空軍台南基地的2架IDF戰機起飛，並非外傳緊急升空是為了監控共機，而是夜間例行訓練。

(中時新聞網)