中天明日即將舉行換照聽證會，國民黨主席江啟臣今日至自由廣場出席聲援中天活動表示，NCC是獨立單位，但最高的行政首長想要介入、染指時，NCC已經不是NCC，已經變成髒兮兮，我們的自由都被干預、封鎖了，這也是我們站在這裡的原因。

江啟臣指出，自己也曾在2010年擔任新聞局長，前幾天前新聞局長鍾琴主動聯絡，表示要舉辦捍衛新聞自由的活動，因此特來響應。

江啟臣說，今天適逢光復節，而光復除了代表台灣人脫離了次等國民的身份，也有自由民主，我們可以自己作主。而中華民國憲法裡面談到言論自由，其根基就是讓你講話、讓你質疑，人民可以質疑執政者。

江啟臣表示，媒體代表的是第4權，代替人民監督政府，人民在看不同的新聞頻道時，會去思考、分辨、選擇相信跟不相信，這就是民主的價值，民主的社會就該長這個樣子。

江啟臣指出，過去擔任新聞局長的時候，當媒體在質問政府時，一定想辦法把政府的立場和態度說清楚，讓政府公開透明，讓人民知道政府在幹什麼。民主就是質疑政府，政府應該回應人民。

江啟臣說，結果今天變成政府要把你的權力收回來，嘴巴封起來，把眼睛矇起來，這不是民主，而是黑暗、獨裁。一個新聞台的關閉，關掉的不是新聞，是言論自由、新聞自由。當這些東西被關掉後，就爭終結了民主自由。

(中時 )