台中市豐原1名51歲林姓男子，10日到豐原某診所注射流感疫苗，隔了10天後，身體出現不適症狀，包括，頭暈、嘔吐及四肢無力，20日住進衛福部豐原醫院，並轉入加護病房醫治，目前仍有生命危險；衛生局不排除是因施打流感疫苗的關係。

針對有媒體報導醫院對林男家屬發出病危通知，署立豐原醫院表示，只要是病患住進加護病房，都是代表生命徵象不穩定，有生命危險，都會要求簽下病危通知。

台中市衛生局疾管科長湯澡瑛指出，民眾施打疫苗發生不適狀況，過去曾出現類似情形；林男是本月10日至豐原某診所注射公費流感疫苗，20日出現四肢無力、頭暈、嘔吐，當天立刻住院觀察，21日呼吸困難再轉加護病房，23日醫院向衛生局通報，不排除是因施打流感疫苗的關係。

根據疾管署指出，該男子施打的是賽諾菲疫苗，台中市衛生局說，已將個案初步資訊通報給疾管署，但是否能做疫苗藥害救濟，仍待進一步檢驗確定。

(中時 )