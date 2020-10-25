台中市豐原1名51歲林姓男子，10日到豐原某診所注射流感疫苗，隔了10天後，身體出現不適症狀，包括，頭暈、嘔吐及四肢無力，20日住進衛福部豐原醫院，並轉入加護病房醫治，目前仍有生命危險；衛生局不排除是因施打流感疫苗的關係。
針對有媒體報導醫院對林男家屬發出病危通知，署立豐原醫院表示，只要是病患住進加護病房，都是代表生命徵象不穩定，有生命危險，都會要求簽下病危通知。
台中市衛生局疾管科長湯澡瑛指出，民眾施打疫苗發生不適狀況，過去曾出現類似情形；林男是本月10日至豐原某診所注射公費流感疫苗，20日出現四肢無力、頭暈、嘔吐，當天立刻住院觀察，21日呼吸困難再轉加護病房，23日醫院向衛生局通報，不排除是因施打流感疫苗的關係。
根據疾管署指出，該男子施打的是賽諾菲疫苗，台中市衛生局說，已將個案初步資訊通報給疾管署，但是否能做疫苗藥害救濟，仍待進一步檢驗確定。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。