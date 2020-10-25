法國上周末新增4萬5,422例 單日確診數飆新高 22:402020/10/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國上周五新冠肺炎新增確診逾4.2萬人，讓累計確診數突破100萬人大關後，上周末新增4萬5,422例創單日新高，累計確診數達108萬6,497人，死亡138人而讓累計死亡數增加至3萬4,645人。整體檢測驗出確診比率上升至16％創新高。 (工商 ) #法國 #確診數 #上周末 #新增 #單日確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 義大利上周末新冠肺炎新增確診數 創單日新高 22:392020/10/25 財經 國內不良反應51例 1人心肌炎 04:102020/10/25 生活新聞 波蘭上周末染疫死亡數179人 改寫單日紀錄 22:402020/10/25 財經 美單日8萬人確診 法國破百萬 04:102020/10/25 兩岸要聞 西班牙疫情嚴重 地方要求中央宣布緊急狀態 22:402020/10/25 財經 反應爐未受損 法國將修復大火損毀的珍珠號核潛艦 21:232020/10/25 軍事 全運會落幕 桃摘26金獲副總統獎創紀錄 13:182020/10/25 體育 醫療量能吃緊 台帛旅遊泡泡暫緩 04:102020/10/25 生活新聞 希臘上周末肺炎確診新增935例 刷新單日紀錄 22:402020/10/25 財經 尬純網銀 國銀固樁 數位帳戶祭高利 04:102020/10/25 財經要聞 財經熱門新聞 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 應用爆發 GaN概念股受惠 - 財經要聞 - 工商時報 統一獅封王 7-11祭出第二件5折同慶 - 財經 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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