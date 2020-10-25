法國上周五新冠肺炎新增確診逾4.2萬人，讓累計確診數突破100萬人大關後，上周末新增4萬5,422例創單日新高，累計確診數達108萬6,497人，死亡138人而讓累計死亡數增加至3萬4,645人。整體檢測驗出確診比率上升至16％創新高。

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