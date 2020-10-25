希臘上周末肺炎確診新增935例 刷新單日紀錄 22:402020/10/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 希臘上周末新冠肺炎新增確診935例創單日新高，因此對疫情嚴重地區加強防疫限制來對抗新一波疫情，包括戶外強制戴口罩，從凌晨零點30分到清晨5點期間不得外出。儘管確診人數從10月初開始增加，但仍遠低於大部份歐洲國家。 (工商 ) #希臘 #上周末 #疫情 #肺炎確診 #單日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新版《蝙蝠俠》貓女風衣大開透出腿根 惹火網襪全看光 00:282020/10/25 星光 長榮航空馬拉松 謝千鶴、曹純玉、李奇儒都3連霸 11:282020/10/25 體育 美單日8萬人確診 法國破百萬 04:102020/10/25 兩岸要聞 醫療量能吃緊 台帛旅遊泡泡暫緩 04:102020/10/25 生活新聞 新疆喀什突增137例新冠無症狀感染者 重啟防疫一級響應 21:442020/10/25 兩岸 台漢愛攝影雲分享會 看見相遇相知的江城 15:002020/10/25 兩岸 「親子搖元宵」登場 張清照跟著「搖」秀成果 12:022020/10/25 寶島 好天氣只到這天「連3日」轉涼有雨 一張圖秒懂下周天氣 21:012020/10/25 生活 盤點坂元裕二經典劇作 04:102020/10/25 娛樂新聞 大馬國家元首拒絕頒布緊急狀態 總理盤算泡湯 21:552020/10/25 國際 財經熱門新聞 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 統一獅封王 7-11祭出第二件5折同慶 - 財經 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 哪些壽險可過關？黃天牧給五指標 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。