希臘上周末新冠肺炎新增確診935例創單日新高，因此對疫情嚴重地區加強防疫限制來對抗新一波疫情，包括戶外強制戴口罩，從凌晨零點30分到清晨5點期間不得外出。儘管確診人數從10月初開始增加，但仍遠低於大部份歐洲國家。

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