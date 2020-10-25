義大利上周末新冠肺炎新增確診數 創單日新高 22:392020/10/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利衛生部資料顯示上周末新冠肺炎新增確診1萬9,644例創單日新高，死亡151人，因此計劃加強防疫措施抑制疫情，包括關閉健身房與游泳池、餐廳與酒吧從傍晚6點開始關閉，引來各地民眾不滿，走上街頭反對實施晚間宵禁的限令。 (工商 ) #義大利 #新冠肺炎 #單日新 #關閉 #上周末 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美單日8萬人確診 法國破百萬 04:102020/10/25 兩岸要聞 法國上周末新增4萬5,422例 單日確診數飆新高 22:402020/10/25 財經 擴產布局有成效 材料-KY斬獲新單連三發 22:422020/10/25 財經 波蘭上周末染疫死亡數179人 改寫單日紀錄 22:402020/10/25 財經 台北大直英迪格線上旅展 優惠大放送 04:102020/10/25 產業．科技 陸疫情再爆發 新疆單日新增137確診病例 22:422020/10/25 財經 菅義偉拚明年辦東奧 04:102020/10/25 專題周報 新疆喀什突增137例新冠無症狀感染者 重啟防疫一級響應 21:442020/10/25 兩岸 希臘上周末肺炎確診新增935例 刷新單日紀錄 22:402020/10/25 財經 iPhone 12開賣爆背後3大算計 蘋果這回要「手擒華為」 00:032020/10/25 財經 財經熱門新聞 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 應用爆發 GaN概念股受惠 - 財經要聞 - 工商時報 統一獅封王 7-11祭出第二件5折同慶 - 財經 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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