義大利衛生部資料顯示上周末新冠肺炎新增確診1萬9,644例創單日新高，死亡151人，因此計劃加強防疫措施抑制疫情，包括關閉健身房與游泳池、餐廳與酒吧從傍晚6點開始關閉，引來各地民眾不滿，走上街頭反對實施晚間宵禁的限令。

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