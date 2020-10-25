澳洲約500萬人口的維多利亞省是新冠肺炎疫情重災區，由於首府墨爾本疫情再起，讓8月初開始實施的封閉措施，不但未能如外界預期在周日宣布結束，甚至要延長執行至11月1日，這讓該省居民的財務與心理壓力都達至崩潰的臨界點。

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