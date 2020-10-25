疫情再起 澳洲維多利亞省封閉措施延至11月初 22:382020/10/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲約500萬人口的維多利亞省是新冠肺炎疫情重災區，由於首府墨爾本疫情再起，讓8月初開始實施的封閉措施，不但未能如外界預期在周日宣布結束，甚至要延長執行至11月1日，這讓該省居民的財務與心理壓力都達至崩潰的臨界點。 (工商 ) #維多利亞省 #封閉措施 #再起 #疫情 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 9月房貸、土建融餘額 估續創新高 04:102020/10/25 專題周報 疫情死亡率意外低 04:102020/10/25 產業特刊 美單日8萬人確診 法國破百萬 04:102020/10/25 兩岸要聞 企業賣藝品抗疫 04:102020/10/25 專題周報 疫情擋不住 傳全日空兩年內大砍3500員工 15:012020/10/25 國際 遊艇趴正夯 獨木舟、立槳超好玩 04:102020/10/25 生活新聞 帛琉旅遊泡泡希望破滅！旅遊業者哀號 年底倒千家 04:102020/10/25 生活新聞 白宮疫情再起 彭斯幕僚長確診了 13:092020/10/25 國際 食安會報、核安家園停滯1年多沒開會 蘇貞昌：疫情關係 12:352020/10/25 政治 日瀨戶內海太乾淨致漁獲減少 當局計畫排放污水 20:532020/10/25 國際 財經熱門新聞 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 統一獅封王 7-11祭出第二件5折同慶 - 財經 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 哪些壽險可過關？黃天牧給五指標 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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