法國國防部長帕利（Florence Parly）表示，因維修時發生失火意外的珍珠號(Perle ,S606)核動力攻擊潛艦，因為艦體後方的反應爐段未有大礙，仍有修復價值，不久後將開始修理工作。

防衛世界(Defense World)報導，今年6月14日在，珍珠號潛艦在土倫海軍基地進行維修工程，卻發生將在火災，前艦體都被燒成骨架，主要人員艙也都受損嚴重，外界原本猜測，珍珠號可能以報廢為結局。

不過，法國國防部在一份聲明中說，來自海軍集團、法國海軍艦隊保障處，軍備總局（DGA）等機構的專家在完成損失分析後，最後的報告認為「可以對潛艇進行修理」。

帕利解釋說，潛艦受損的地方都在前半部，大火的高溫也燒熔了鋼材的品質，確實相當嚴重。但是船尾、核反應爐和推進裝置都完好無損，也就是珍珠號的動力系統是完整的。

帕利說，動力系統才是軍艦的主要核心單元，控制系統、乘員系統都可以另外重造，因此只要為珍珠號安裝前半艦身，它就能夠復活。

正好藍寶石號(Saphir,S602)已在2019年退役，它已拆除反應爐。因此未來修復工作是先切斷珍珠號的後半艦體，然後接續到藍寶石號的前半段艦體上。

珍珠號與藍寶石號，都屬於「紅寶石級」(Rubis-class)攻擊潛艦。紅寶石級是世界最小的核子潛艦，排水量僅有2600噸，全長僅73.6公尺。該級艦總共有8艘，首艦紅寶石號在1983年服役，今年12月除役。珍珠號是6號艦，1993年服役，因為服役時間較晚，因此核反應爐的燃料仍然有足夠的功率，尚未到達汰除的時間。不過這種修復工作也很費時，大約要到2023年才會完成。

(中時新聞網)