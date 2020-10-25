相信不少人都有過，兩人同床時，被子被另一個人全部搶走，導致自己只能瑟瑟發抖的經驗。一名男網友PO文抱怨，表示晚上睡到一半，女友把棉被全部搶走，害得他度過寒冷一晚，直說「女友真的很靠北」，未料底下女網友神回一句話，被網友推爆。
男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文，說最近天氣轉涼，結果晚上睡覺，女友竟然把被子全部搶走，害他沒有棉被可以蓋，只能瑟瑟發抖過整夜，抱怨女友「真的很靠北」。
沒想到底下一名女網友神回覆：「那麼愛靠北，是不會再去買一條被子啊」，被網友推爆：「妳突破盲點了」、「神回覆啊」、「本日最中肯」、「建議可以睡睡袋」、「我覺得第二條也會被搶走...」。
還有人回：「那就分手吧，你才會發現比起自己蓋被子，被子被人搶走更寒冷...」，讓網友笑翻：「身體暖了，心卻冷了」、「說得好，自己睡才叫真的冷」。
(中時新聞網)
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