荒謬的一幕，讓警方看得相當傻眼，日前大陸一輛轎車，用非常緩慢的速度在路上行駛，且一路搖搖晃晃，警方臨檢時覺得不對勁，因此鳴笛將該輛轎車攔下，靠近查看駕駛座，讓警方無言直問「你們在幹嘛」？

大陸貴州省警方，最近凌晨在路邊臨檢時，突然發現一輛黑色轎車，向前行駛的狀況非常奇怪，不僅速度非常慢、還整路搖晃，幾乎已S型在前進，警方原本以為可能是酒駕，因此鳴笛將該輛轎車攔下，沒想到駕駛疑似聽到聲響嚇到，轎車突然猛烈震動後，接著就熄火停在路中間。

情侶交疊做駕駛座(圖片取自微博)

警方上前查看，發現駕駛座坐著一對男女，用「肉體疊羅漢」的姿勢，也就是女生坐在男生大腿上開車，看到警方女生趕緊解釋，「我在練車，我男友在教我開車」，因為自己駕照考多次沒過，才拜託男友趁深夜路上車少帶她練習，而車輛沿路搖晃，因為男友「手不老實」，加上不熟悉操作，但兩人並沒有發生「情色行為」。

即使是為了練車，但這對情侶行為明顯違法，依無照駕駛裁罰女子1000元人民幣罰金，並拘留15天；至於男子將車輛交給無照人員駕駛，還用「肉體疊羅漢」姿勢同坐駕駛座，也被罰款相同金額，同時駕照也被吊銷。

(中時新聞網)