波蘭總統杜達感染新冠病毒後表示其目前狀況良好，對那些因跟他接觸過而必須被隔離的人感到抱歉。雖然波蘭在春季時確診人數非常低，但近期疫情愈來愈嚴重。上周末新增確診1萬3,628人、因疫情而死亡179人創單日死亡數新高。

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