波蘭上周末染疫死亡數179人 改寫單日紀錄 22:402020/10/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波蘭總統杜達感染新冠病毒後表示其目前狀況良好，對那些因跟他接觸過而必須被隔離的人感到抱歉。雖然波蘭在春季時確診人數非常低，但近期疫情愈來愈嚴重。上周末新增確診1萬3,628人、因疫情而死亡179人創單日死亡數新高。 (工商 ) #波蘭 #死亡數 #單日 #上周末 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法國上周末新增4萬5,422例 單日確診數飆新高 22:402020/10/25 財經 義大利上周末新冠肺炎新增確診數 創單日新高 22:392020/10/25 財經 希臘上周末肺炎確診新增935例 刷新單日紀錄 22:402020/10/25 財經 西班牙疫情嚴重 地方要求中央宣布緊急狀態 22:402020/10/25 財經 美單日8萬人確診 法國破百萬 04:102020/10/25 兩岸要聞 疫情衝擊 苗栗捐血人數少2成獎品發不完 17:412020/10/25 寶島 9月房貸、土建融餘額 估續創新高 04:102020/10/25 專題周報 疫情擋不住 傳全日空兩年內大砍3500員工 15:012020/10/25 國際 中信盃黑豹旗 194隊熱血開戰 04:102020/10/25 運動天地 PwC：無論川普或拜登誰勝選... 美企供應鏈 都將撤離中國 04:102020/10/25 全球財經 財經熱門新聞 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 應用爆發 GaN概念股受惠 - 財經要聞 - 工商時報 統一獅封王 7-11祭出第二件5折同慶 - 財經 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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