西班牙疫情嚴重 地方要求中央宣布緊急狀態 22:402020/10/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙周日召開特別內閣會議討論是否宣布新緊急狀態，因為17個地方政府裡已有10個要求中央宣布緊急狀態，讓他們實施宵禁等限制民眾活動，以應付愈來愈嚴重的新冠肺炎疫情。瓦倫西亞已宣布從上周末晚開始宵禁直到12月9日止。 (工商 ) #緊急狀態 #宣布 #西班牙 #召開 #特別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大馬國家元首拒絕頒布緊急狀態 總理盤算泡湯 21:552020/10/25 國際 醫療量能吃緊 台帛旅遊泡泡暫緩 04:102020/10/25 生活新聞 食安會報、核安家園停滯1年多沒開會 蘇貞昌：疫情關係 12:352020/10/25 政治 下樓梯跌倒婦人頭卡升降軌道間 額頭冒血緊急送醫 15:152020/10/25 社會 美單日8萬人確診 法國破百萬 04:102020/10/25 兩岸要聞 百萬重機撞爛 苗縣工業會龍頭余增國台3線撞電桿身亡 19:492020/10/25 社會 小黃運將疑精神不濟 自撞安全島汽油漏滿地 12:082020/10/25 社會 行銷高雄 戴資穎同框陳其邁 04:102020/10/25 地方新聞 綠議員爆：鄭寶清宣布參選桃市長 17:442020/10/25 政治 延宕13年後裁定 將正名為杉原灣 美麗灣仲裁出爐 台東縣府6.29億買回 04:102020/10/25 生活新聞 財經熱門新聞 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 統一獅封王 7-11祭出第二件5折同慶 - 財經 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 哪些壽險可過關？黃天牧給五指標 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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