西班牙周日召開特別內閣會議討論是否宣布新緊急狀態，因為17個地方政府裡已有10個要求中央宣布緊急狀態，讓他們實施宵禁等限制民眾活動，以應付愈來愈嚴重的新冠肺炎疫情。瓦倫西亞已宣布從上周末晚開始宵禁直到12月9日止。

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