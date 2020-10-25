明(26)日東北季風減弱，不過天氣仍以東北風為主，降雨方面以東半部及大台北山區為主，有零星短暫雨機率，另外今晨剛形成的第18號輕度颱風「莫拉菲」行徑路線向西移動，預計29日穿越呂宋島南方群島後進入南海，對台灣無直接影響。

氣象局預報員官欣平表示，明天東北季風逐漸減弱，不過天氣型態以東北風為主，各地天氣大致穩定，僅東半部、基隆北海岸及北部山區偶有短暫雨。

明天氣溫方面，清晨低溫21至24度間，白天桃園以北及東北部地區高溫25至27度，花東28度左右，新竹以南29至32度，中南部地區日夜溫差可達10度左右，提醒民眾留意自身保暖。

周三(28)起東半部水氣增，周四(29)東北風再度增強，周五(30)、周六(31)北台灣天氣明顯偏涼，桃園以北及東半部地區因東北風帶來的水氣增加而有短暫雨機率，周六、下周日(1)水氣稍微減少，氣溫有回升跡象，中南部地區則受東北風影響小，仍為多雲到晴的天氣。

官欣平指出，今天清晨形成的第18號颱風莫拉菲，未來將持續偏西通過菲律賓群島後往中南半島方向移動，由於現在時節主要受大陸冷高壓影響，颱風行經路徑緯度偏南，對台灣並無直接影響。

(中時 )