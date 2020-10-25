慶祝統一獅下半季奪冠，7-11商品打折優待顧客。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

統一獅隊2020年下半季封王，拿下隊史第14座季冠軍，7-ELEVEN祭出慶祝活動，自10月28日起連續三天推出CITY系列、熱狗/大亨堡以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品…等，超過300項指定商品，同類別任選第二件5折優惠活動（以價低者優先折扣）。

7-ELEVEN歡慶統一獅隊2020年下半球季封王活動，時間28日（周三）至30日（周五），限時三天。活動內容：指定商品同類別任選第二件5折優惠活動（以價低者優先折扣），商品如下：

1.CITY系列優惠：包括特大美式、四季春青茶、黑糖珍珠撞奶。

2.熱狗/大亨堡系列優惠：美式原味熱狗/美式原味熱狗大亨堡、三起司熱狗/三起司熱狗大亨堡、韓式辣味大熱狗/韓式辣味大熱狗大亨堡、紐約客辣味熱狗/紐約客辣味熱狗大亨堡、肩胛牛肉熱狗/肩胛牛肉熱狗大亨堡。

3.統一系列優惠：包含指定飲料、麵包、泡麵、冰品…等超過300項商品。

振興隨取卡結帳恕不參與本活動優惠，憑 icash2.0、icash Pay、OPEN錢包購買本優惠活動商品無法同享立折5%優惠；活動商品及其他未盡事宜，請依7-ELEVEN官網公告為主。

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