為了推動花蓮縣高爾夫扎根計畫，花蓮縣長徐榛蔚在中華民國高爾夫支持下，周末舉辦縣長盃高球錦標賽，全台各地220位小將齊聚花蓮高爾夫球場，規模更勝往年，徐榛蔚今天更親臨比賽現場，允諾明年增列經費，與中華高協攜手致力高球基層扎根計畫。

縣長盃是花蓮縣年度最盛大的高球活動，除了為期兩天的比桿賽，現場還安排扎根為訴求的擊準擊遠大賽，種種活動為花蓮地區的高爾夫運動帶來更多活力，花蓮縣高爾夫委員會總幹事、東華大學運動系教授楊昌斌表示，基於扎根的延續性，今年擊準擊遠首次擴及高中組賽事，吸引花女、花農及花工三校選手參加，由花工蔡喬宇及花農龐慈安分獲高男及高女組冠軍，這樣的推廣讓三級高爾夫扎根體系更完整，也代表花蓮高爾夫委員會近年來的扎根成效。

花蓮縣長徐蔚臻表示，教育部體育署已經連續兩年未核撥經費推動高球基層扎根計劃，為避免境內扎根中斷，已責成縣府相關單位明年增列預算，並結合中華高協、花蓮縣高爾夫委員會、花蓮球場等各界的力量，繼續推動深耕基層。

儘管經費拮据，花蓮縣高爾夫委員會主辦此次賽事的用心程度並未打折，在主委黃冠欽及縣議員吳東昇號召下，獲各界大力贊助，包括程思嘉高爾夫關懷列車、雄峰建設王文賢董事長、花蓮東區獅子會、裙襬搖搖基金會、三地集團高士高爾夫公司紛紛投入器材或金錢贊助，另外，去年在花蓮首次舉辦的C級裁判講習會合格裁判，也完成執裁處女秀，為賽事的圓滿落幕增光添彩。

花蓮縣長徐榛蔚（中）和贊助縣長盃高球錦標賽的職業女將程思嘉（左）、程思嘉的父親（右）合影留念。（花蓮縣高爾夫委員會提供）

(中時 )