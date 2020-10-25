我駐斐濟人員遭陸方外交官打傷，外交部日前表示，代表處已斐濟警方「完成報案手續」。但據了解，衝突事件過後，在斐濟政府斡旋調停下，大陸方面向斐濟警方撤案，斐濟政府也保證會避免同樣的事情再度發生。資深媒體人陳揮文認為，如果斐濟的事情兩岸可以坐下來談，那還有什麼不能談，但他也指出，若兩岸坐下來談，恐怕川普會不高興，因為美國沒辦法介入。

陳揮文24日在政論節目《少康戰情室》中表示，台灣駐斐濟代表處10月8日時有大陸外交人員來鬧場，但到了10月19日媒體才報導，經過這11天的時間，大陸沒有開記者會，我們也沒開記者會，兩岸都沒人主動曝光。

陳揮文指出，「兩岸不是都主張我的人被打？可是兩岸都沒有曝光」，他希望斐濟的模式是正面的指標，「也就是說，兩岸有這種零星衝突的時候，其實不用靠美國，我對你不好意思，你對我不好意思…就算了」，且大陸後來是撤告的，而我們這邊有報案，但也沒告，「他不告我，我不告他，兩岸可以談的嘛，對不對？」

陳揮文認為，「斐濟的事可以坐下來談，那有什麼不能談？」但他也指出，兩岸可以坐下來談的時候有人會不高興，「川普一定不高興，因為美國沒有插手的空間」，而華盛頓的智庫，像薛瑞福這一類的可能就得另謀生路，陳揮文直言，「兩岸都不贊助，沒有研討會可以開，賺什麼，沒事做了？」

(中時新聞網)