新疆維吾爾自治區喀什地區疏附縣的定期檢測24日新發現1例新冠肺炎無症狀感染者，經過2天對其接觸者進行大規模採樣檢測，已查出137例無症狀感染者，經追索接觸來源，發現皆與首位感染者所在的三村工廠相關聯。喀什地區已為此重新啟動一響應，檢測採樣總數已超過30萬人，預計2天時間全區民眾完成核酸檢測。

據《澎湃新聞》報導，10月25日下午19時50分，新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室召開喀什疫情新聞發佈會通報，10月24日喀什地區疏附縣進行定期檢測發現1例17歲女性的新冠肺炎無症狀感染者，感染者為喀什地區疏附縣站敏鄉二村村民，已轉入喀什定點醫院進行隔離醫學觀察，目前尚無發熱、咳嗽等症狀。

新疆維吾爾自治區衛健委副主任顧瑩蘇指出，發現該名無症狀感染者後，當地疫情防控指揮部立即對其密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行核酸檢測，截至25日下午14時，已發現137人呈陽性，均與其父母所在的三村工廠相關聯，亦均為無症狀感染者。

報導說，疏附縣疫情防控指揮部立即啟動應急回應機制。新疆維吾爾自治區黨委派出工作組、專家組赴喀什指導防控工作，喀什地區疫情防控工作指揮部立即啟動一級回應，相關部門全面開展疫情研判、流調、重點人群排查、核酸檢測等工作，確保疫情不蔓延、不擴散。

(中時新聞網)